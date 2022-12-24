У Дніпрі на проспекті Героїв іномарка збила чоловіка: він помер у лікарні

Сьогодні, 24 грудня, на проспекті Героїв сталася аварія.

Там водій Hyundai збив 56-річного пішохода.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо відомо, що чоловік переходив проспект в невстановленому місці. У цей момент по дорозі рухався Hyundai, який і збив чоловіка.

Потерпілого госпіталізували до лікарні. На жаль, від тілесних ушкоджень він помер у медзакладі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Львівщині Volkswagen потрапив під потяг, який курсує через Дніпро: загинули чоловік та його 8-річна донька.

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