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  • У Дніпрі на проспекті Героїв іномарка збила чоловіка: він помер у лікарні

У Дніпрі на проспекті Героїв іномарка збила чоловіка: він помер у лікарні

Сьогодні 13:01
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Сьогодні, 24 грудня, на проспекті Героїв сталася аварія.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Героїв іномарка збила чоловіка: він помер у лікарні

Там водій Hyundai збив 56-річного пішохода.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо відомо, що чоловік переходив проспект в невстановленому місці. У цей момент по дорозі рухався Hyundai, який і збив чоловіка.

Потерпілого госпіталізували до лікарні. На жаль, від тілесних ушкоджень він помер у медзакладі.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Героїв іномарка збила чоловіка: він помер у лікарні

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Львівщині Volkswagen потрапив під потяг, який курсує через Дніпро: загинули чоловік та його 8-річна донька.

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Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Героїв іномарка збила чоловіка: він помер у лікарніУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Героїв іномарка збила чоловіка: він помер у лікарніРусский

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