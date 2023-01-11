Пів Дніпра без світла: чи діють на Дніпропетровщині графіки відключень

Повідомляємо, чи діють у Дніпрі та області графіки відключення світла.

Сьогодні, 11 січня, в регіоні запровадили екстрені відключення світла. Тому графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Перевірити наявність поточних відключень можна тут.

Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації. Віримо в перемогу! – зазначають в ДТЕК.

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