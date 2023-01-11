Пол Днепра без света: действуют ли на Днепропетровщине графики отключений

Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК «Укрэнерго», другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации. Верим в победу! – отмечают в ДТЭК.

Проверить наличие текущих отключений можно здесь .

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Сегодня, 11 января, в регионе ввели экстренные отключения света. Поэтому графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют.

Сообщаем, действуют ли в Днепре и области графики отключения света.

Сегодня, 10 января, в Днепре на Новом мосту произошла авария.

Сегодня, 11 января, в Днепре и области ввели экстренные отключения…

В ДТЭК рассказали, почему на Днепропетровщине введены экстренные отключения света Сегодня, 11 января, в Днепре и области ввели экстренные отключения света. Поэтому графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют. 0 просмотров

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