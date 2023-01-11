Пол Днепра без света: действуют ли на Днепропетровщине графики отключений

Сегодня, 11 января, в регионе ввели экстренные отключения света. Поэтому графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют.
Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».
Проверить наличие текущих отключений можно здесь.
Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК «Укрэнерго», другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации. Верим в победу! – отмечают в ДТЭК.
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