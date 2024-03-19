Після війни відновлювати Криворіжжя хоче Люксембург

Усувати наслідки російської агресії у Криворізькому районі може Люксембург.

Люксембург висловив зацікавленість у відновленні Криворізького району Дніпропетровської області, який постраждав через повномасштабну російську агресію. Про це 19 березня у своєму телеграм-каналі повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль наразі перебуває з візитом у Люксембурзі, під час якого провів зустріч із прем’єр-міністром країни Люком Фріденом.

Цінуємо внесок у підтримку України й нашої євроінтеграції. Люксембург також висловив зацікавленість у реконструкції Криворізького району Дніпропетровської області – потужного індустріального центру нашої держави. Подякував Люксембургу за військове співробітництво, а також за адвокацію макрофінансової допомоги минулого року й за сприяння схваленню програми Ukraine Facility цьогоріч, – написав Шмигаль.

Крім того, Люксембург готовий приєднатися до втілення сьомого пункту української формули миру, де йдеться про покарання країни-агресора РФ за скоєні злочини, додав український прем’єр.

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