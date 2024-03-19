Після війни відновлювати Криворіжжя хоче Люксембург

Люксембург висловив зацікавленість у відновленні Криворізького району Дніпропетровської області, який постраждав через повномасштабну російську агресію. Про це 19 березня у своєму телеграм-каналі повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Шмигаль наразі перебуває з візитом у Люксембурзі, під час якого провів зустріч із прем’єр-міністром країни Люком Фріденом.
Цінуємо внесок у підтримку України й нашої євроінтеграції. Люксембург також висловив зацікавленість у реконструкції Криворізького району Дніпропетровської області – потужного індустріального центру нашої держави. Подякував Люксембургу за військове співробітництво, а також за адвокацію макрофінансової допомоги минулого року й за сприяння схваленню програми Ukraine Facility цьогоріч, – написав Шмигаль.
Крім того, Люксембург готовий приєднатися до втілення сьомого пункту української формули миру, де йдеться про покарання країни-агресора РФ за скоєні злочини, додав український прем’єр.
Читайте також:
Автор:
У Кривому Розі рятувальники оригінально зняли котика з дерева.
Усі обставини з’ясовують правоохоронці.
Зловмисника оперативно розшукали!
11 учасників злочинної організації судитимуть!