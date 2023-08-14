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  • Підліткам із 16 років заборонять виїжджати з України: у мережі поширюють нову маніпуляцію

Підліткам із 16 років заборонять виїжджати з України: у мережі поширюють нову маніпуляцію

Сьогодні 13:45
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У мережі поширюють чергову маніпуляцію: нібито підліткам із 16 років заборонять виїжджати з України.

Новости Днепра про Підліткам із 16 років заборонять виїжджати з України: у мережі поширюють нову маніпуляцію

Так, у різних російських Telegram-каналах пишуть, що “Верховна Рада вдається до жорстких заходів через страх, що через мобілізацію в Україні закінчаться дорослі чоловіки, тому підліткам від 16 до 18 років заборонять виїзд із країни”.

У своїх дописах пропагандисти апелюють до «Проєкту Закону про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо захисту прав дітей при тимчасовому виїзді за межі України» №9480, зареєстрованого 11 липня 2023 року.

Новости Днепра про Підліткам із 16 років заборонять виїжджати з України: у мережі поширюють нову маніпуляцію

Так, такий законопроєкт дійсно є, але пропагандисти спотворили його. Насправді у ньому йдеться про те, що діти, які виїжджають за межі України, зокрема діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком від 16 до 18 років зможуть перетинати кордон лише у супроводі одного з батьків та за згодою іншого; у супроводі довіреної особи; або, якщо йдеться про дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, – з дозволу органу опіки.

Тобто це – пропозиція обмежити лише самостійний виїзд підлітків за кордон для уніфікації з правилами соціальних служб країн ЄС. Мобілізація тут ні до чого.

Зазначимо, між законодавством України та європейських країн є певні відмінності. Наприклад, якщо дитина виїжджає за кордон із бабусею і в неї немає довіреності на представлення інтересів онуки, то соціальні служби приймаючої країни можуть задіяти поліцію і вилучити дитину з сім’ї.

Джерело: Telegram-канал “Стоп фейк Дніпро”.

Нагадаємо, раніше ми писали: “Виплата 9500 грн від Дії для всіх українців”: у мережі поширюють новий фейк

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Новости Днепра про Підліткам із 16 років заборонять виїжджати з України: у мережі поширюють нову маніпуляціюУкраїнська

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