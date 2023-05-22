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Під Запоріжжям у бою загинув нацгвардієць з Дніпропетровщини

Сьогодні 16:15
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Під Запоріжжям загинув Нацгвардієць.

Новости Днепра про Під Запоріжжям у бою загинув нацгвардієць з Дніпропетровщини

Про сумну звістку повідомив начальник Кам’янської РВА Олег Гапіч. 

Під Запоріжжям загинув боєць Нацгвардії з Кам’янського Олександр Григорчук. 18 травня він отримав смертельне поранення, виконуючи бойове завдання у населеному пункті Запорізької області. 

Олександру Григорчуку було 38 років. Народився боєць у Верходніпровську. Проходив службу, як навідник-оператор однієї з військових частин Національної Гвардії. 

Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях.
Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Україну та кожного з нас! – пише Олег Гапіч.
 

Сьогодні, 22 травня, захисника поховали у його рідному місті на Алеї Слави. Світла пам’ять.

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Новости Днепра про Під Запоріжжям у бою загинув нацгвардієць з ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про Під Запоріжжям у бою загинув нацгвардієць з ДніпропетровщиниРусский

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