Під Запоріжжям у бою загинув нацгвардієць з Дніпропетровщини

Під Запоріжжям загинув Нацгвардієць.

Про сумну звістку повідомив начальник Кам’янської РВА Олег Гапіч.

Під Запоріжжям загинув боєць Нацгвардії з Кам’янського Олександр Григорчук. 18 травня він отримав смертельне поранення, виконуючи бойове завдання у населеному пункті Запорізької області.

Олександру Григорчуку було 38 років. Народився боєць у Верходніпровську. Проходив службу, як навідник-оператор однієї з військових частин Національної Гвардії.

Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Україну та кожного з нас! – пише Олег Гапіч.

Сьогодні, 22 травня, захисника поховали у його рідному місті на Алеї Слави. Світла пам’ять.

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