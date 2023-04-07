Під’єднав до павербанку: у Дніпрі рятують хлопця з Нікополя, у якого в руці вибухнув детонатор

У Нікопольському районі хлопець травмувався через детонатор.

Про інцидент розповіла медик Валентина Марченко.

1 квітня до нікопольської станції екстреної медичної допомоги звернулися місцеві мешканці, які повідомили, що в руках 16-річного хлопця розірвався невідомий предмет. Приїхавши на виклик, фельдшери побачили травмованого підлітка.

У юнака були поранення кистей обох рук, лівого боку грудної клітини, лівого боку живота та лівого стегна. Тіло було посічене дрібними уламками, а у рваних ранках були шматочки металу. Медики знеболили хлопця, наклали пов’язки та госпіталізували до місцевої лікарні.

Його стан медики оцінили, як середнього ступеню важкості, глибоких проникаючих пошкоджень, принаймні візуально, виявлено не було. У нікопольскій лікарні йому хірургічно обробили рани та вирішили перенаправити до медзакладу в обласному центрі.

Як розповів постраждалий, він знайшов на вулиці дивний металевий предмет, який виглядав як трубка діаметром 3 см та довжиною 10 см, з якої стирчали дротики. Хлопець забрав її додому, де під’єднав дротики до павербанку. Саме у цей момент пролунав вибух. Пізніше з’ясувалося, що це був детонатор.

У поліції зазначили, що завдати смертельних ран детонатор не може, але покалічити – так.

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