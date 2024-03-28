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  • Під суд піде житель Дніпра, який обіцяв “відмазати” від служби довідкою про непридатність

Під суд піде житель Дніпра, який обіцяв “відмазати” від служби довідкою про непридатність

Сьогодні 13:21
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У Дніпрі судитимуть чоловіка, який за винагороду обіцяв відмазати від військової служби.

Новости Днепра про Під суд піде житель Дніпра, який обіцяв

У Дніпрі судитимуть чоловіка, який за хабар пропонував виготовити довідку про непридатність до військової служби.

Про це повідомили в спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

Слідство встановило, що обвинувачений запропонував чоловіку призовного віку виготовити через знайомих посадовців та медиків тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, довідку ВЛК про непридатність до військової служби із зазначенням про неправдивого діагнозу й виключення з військового обліку.

Підозрюваному інкримінують підбурювання до хабаря та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Справу скерували до одного з судів Дніпра.

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