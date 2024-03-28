Под суд пойдет житель Днепра, обещавший «отмазать» от службы справкой о непригодности

У Дніпрі судитимуть чоловіка, який за винагороду обіцяв відмазати від військової служби.

В Днепре будут судить мужчину, который за взятку предлагал изготовить справку о непригодности к военной службе.

Об этом сообщили в специализированной прокуратуре в области обороны Восточного региона.

Следствие установило, что обвиняемый предложил мужчине призывного возраста изготовить через знакомых чиновников и медиков временное удостоверение военнообязанного, справку ВВК о непригодности к военной службе с указанием ложного диагноза и исключения из военного учета.

Подозреваемому инкриминируют подстрекательство к взятке и содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Дело было направлено в один из судов Днепра.

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