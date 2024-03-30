Під Павлоградом бабуся отримала опіки внаслідок пожежі

У селищі Павлоградського району загорівся будинок. Під час пожежі постраждала власниця помешкання.
Як повідомили в ДСНС, пожежа сталася у селі Нова Дача Павлоградського району. До рятувальників надійшло повідомлення про загоряння будинку на вулиці Молодіжній. Рятувальники прибули на місце та побачили, що вогонь охопив кімнату одноповерхового житлового будинку на території приватного домоволодіння.
Горіли речі домашнього вжитку. Отримала опіки 77-річна жінка. Постраждалу госпіталізували до лікарні.
“До гасіння пожежі залучено 7 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області”, – йдеться в повідомленні.
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