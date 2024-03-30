Под Павлоградом бабушка получила ожоги в результате пожара

В поселке Павлоградского района загорелось здание. Во время пожара пострадала владелица дома.
Как сообщили в ГСЧС, пожар произошел в селе Новая Дача Павлоградского района. К спасателям поступило сообщение о возгорании дома на улице Молодежной. Спасатели прибыли на место события и увидели, что огонь охватил комнату одноэтажного жилого дома на территории частного домовладения.
Горели вещи домашнего обихода. Получила ожоги 77-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали в больницу.
«К тушению пожара привлечены 7 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области», — говорится в сообщении.
Читайте также:
Автор:
Трогательная история потерянной собачки.
В Днепре во время тревоги слышали звук, похожий на взрыв.
В Днепре упала огромная елка.
Водитель автобуса в Днепре предупредил пешеходов об автомобиле, который на…
Трогательная история потерянной собачки.
В Днепре во время тревоги слышали звук, похожий на взрыв.
В Днепре упала огромная елка.
Водитель автобуса в Днепре предупредил пешеходов об автомобиле, который на скорости мчался в их сторону.
В Днепре на автовокзале обокрали мужчину.
Пострадавший в результате обстрела Каменского 29 марта скончался в больнице.
Совсем скоро украинцы смогут жениться онлайн.
В Кривом Роге в Днепропетровской области задержали мародера.
Очередная беспокойная ночь в Днепропетровской области.
Хорошего дня, друзья!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!