Под Павлоградом бабушка получила ожоги в результате пожара

Пожилую женщину спасли ГСЧС-ники.

В поселке Павлоградского района загорелось здание. Во время пожара пострадала владелица дома.

Как сообщили в ГСЧС, пожар произошел в селе Новая Дача Павлоградского района. К спасателям поступило сообщение о возгорании дома на улице Молодежной. Спасатели прибыли на место события и увидели, что огонь охватил комнату одноэтажного жилого дома на территории частного домовладения.

Горели вещи домашнего обихода. Получила ожоги 77-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

«К тушению пожара привлечены 7 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

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