Петриківський розпис, геометрія та чорно-червоні кольори: які візерунки були характерні для вишиванок на Дніпропетровщині

Журналісти dnepr.info дізналися, який малюнок характерний для Дніпра та області.
За свідченнями істориків нашого краю прообраз вишиванок носили ще скіфи. Влітку вони носили сорочки вільного крою, з широкими рукавами на яких були вишиті грифони, леви, олені та різна рослинність. Залишки такого одягу знаходили археологи у курганах області. Також у курганах було знайдено фігурки чоловічків у вишиванках. Малюнки на одязі вважалися оберегами, як і на посуді та зброї. Подібним був одяг сарматів. Згадка про вишитий одяг є у книзі «Слово о полку Ігоревім», а сестра Володимира Мономаха у XI столітті заснувала при монастирі школу, де навчалися майстрині вишивки.
На Запорізькій Січі вишиванка вважалася оберегом, козаки вірили, що вона захистить від поганого ока та допоможе у бою.
За часів Катеринослава на вишиванках зображували геометричні орнаменти з ромбів, хрестів, зірок, трикутників та квадратів, вписуючи один елемент у інший. З кольорів переважали чорний і червоний. Рослинні орнаменти вишивали гладдю, геометричні – хрестиком. В основному вишивкою прикрашалися комір та манжети рукавів.
Наприкінці XIX століття одним із найпопулярніших мотивів вишивки в Катеринославі була петриківська двостороння гладь. Найчастіше одяг, вишитий у такий спосіб, носили в селах неподалік Петриківки, сорочки вишивали синіми, зеленими, рожевими, блакитними нитками.
Нитки для вишивання майстрині запікали в тісті з пики – робилося це для закріплення кольору, а фарбували корою дерев, листям, квітами.
Рослинні та квіткові візерунки символізують сімейне щастя, материнське кохання. Зображення тварин – достаток та довголіття, геометричні малюнки символізують стихію природи та землю. Червоний колір вишивки символізував любов, життя, радість, удачу та захист. Чорний – це символ землі, мудрості, багатства.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі у неділю, 21 травня, у Тунельній балці проведуть…
До пошуків долучилися волонтери.
У Дніпрі знову шукали вибухівку.
В Україні через війну з росією продовжено мобілізацію до серпня…