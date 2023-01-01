Перший пішов: у Дніпрі з самого ранку почали викидати на смітник ялинки (ФОТО)

Про це розповів місцевий мешканець в спільноті Придніпровський край.
Так, у Придніпровську почали викидати ялинки. Уже зранку біля одного із смітників лежало ще зелене дерево. Під дописом дніпряни почали гадати, що спонукало власника ялинки позбавитися неї в перший день 2023 року. Версії були різні:
– Люди чекали Діда Мороза, а він не прийшов. Настрій зіпсувався.
– Це називається гроші на вітер.
– Це тогорічна мабуть, замінили стару на нову, – жартують дніпряни.
– Святкували на орендованій квартирі, саме на Новий рік, вже й прибрали, бо виїзджали.
– Різдво було, Новий рік був, ось і все.
Раніше на Перемозі залишили цілу купу непроданих ялинок.
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