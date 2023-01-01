Первый пошел: в Днепре с самого утра начали выбрасывать на свалку елки (ФОТО)

Об этом рассказал местный житель в сообществе Приднепровский край.
Да, в Приднепровске начали выбрасывать елки. Уже утром возле одного из мусорников лежало еще зеленое дерево. Под постом в коментариях днепряне начали думать, что побудило владельца елки избавиться от нее в первый день 2023 года. Версии были разные:
– Люди ждали Деда Мороза, а он не пришел. Настроение испортилось.
– Это называется деньги на ветер.
— Это старая, прошлогодняя, поменяли на новую — шутят днепряне.
— Праздновали на съемной квартире, именно на Новый год, уже и убрали, потому что выезжали.
– Рождество было, Новый год был, вот и все.
Ранее на Победе оставили целую гору непроданных елок.
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