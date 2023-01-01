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Первый пошел: в Днепре с самого утра начали выбрасывать на свалку елки (ФОТО)

Сегодня 20:25
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В Днепре уже начали избавляться от елок.

Новости Днепра про Первый пошел: в Днепре с самого утра начали выбрасывать на свалку елки (ФОТО)

Об этом рассказал местный житель в сообществе Приднепровский край.

Да, в Приднепровске начали выбрасывать елки. Уже утром возле одного из мусорников лежало еще зеленое дерево. Под постом в коментариях днепряне начали думать, что побудило владельца елки избавиться от нее в первый день 2023 года. Версии были разные:

– Люди ждали Деда Мороза, а он не пришел. Настроение испортилось.

– Это называется деньги на ветер.

— Это старая, прошлогодняя, поменяли на новую — шутят днепряне.

— Праздновали на съемной квартире, именно на Новый год, уже и убрали, потому что выезжали.

– Рождество было, Новый год был, вот и все.

Ранее на Победе оставили целую гору непроданных елок.

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Новости Днепра про Первый пошел: в Днепре с самого утра начали выбрасывать на свалку елки (ФОТО)Українська Новости Днепра про Первый пошел: в Днепре с самого утра начали выбрасывать на свалку елки (ФОТО)Русский

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