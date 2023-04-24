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Перевірка чуток: чи заборонять військовозобов’язаним вступати до університетів

Сьогодні 11:12
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Військовозобов'язаним українцям не заборонятимуть вступати до ВНЗ.

Новости Днепра про Перевірка чуток: чи заборонять військовозобов'язаним вступати до університетів

Днями в мережі розносили інформацію про те, що військовозобов’язаним українцям заборонять вступати до університетів. 

Як зазначили аналітики Центру стратегічних досліджень, така інформація – маніпуляція. З’явилася вона в росЗМІ та анонімних телеграм-каналах, які посилалися на укрЗМІ. 

Схожа інформація в ЗМІ правда була, але є нюанс.

Нещодавно видання Фокус опублікувало статтю, в якій говорилося про мобілізацію студентів. Називався матеріал “Студенте, вам повістка. Чи можуть в Україні мобілізувати учнів університетів і коледжів”. 

У матеріалі йшлося про те, що в Україні дискутують на тему того, чи варто забороняти чоловікам вступати до університетів під час воєнного стану, адже минулого року багато хто вирішив вчитися тільки щоб отримати відстрочку.

Втім, далі видання надало коментарі юристів, які спростували ймовірність запровадження такої норми, адже це обмеження права на освіту, яке гарантується конституцією. Щоб ввести таку заборону, необхідно розробити ще декілька законопроєктів, які б внесли правки до основного закону України, а це неможливо зробити під час воєнного стану. 

Тому ні, нікому забороняти вчитися не будуть. 

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Новости Днепра про Перевірка чуток: чи заборонять військовозобов'язаним вступати до університетівУкраїнська

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