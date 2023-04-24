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Проверка слухов: запретят ли военнообязанным поступать в университеты

Сегодня 11:12
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Военнообязанным украинцам не будут запрещать поступать в вузы.

Новости Днепра про Проверка слухов: запретят ли военнообязанным поступать в университеты

На днях в сети разносили информацию о том, что военнообязанным украинцам запретят поступать в университеты.

Как отметили аналитики Центра стратегических исследований, такая информация – манипуляция. Появилась она в росСМИ и анонимных телеграмм-каналах, ссылавшихся на укрСМИ.

Похожая информация в СМИ правда была, но есть нюанс.

Недавно издание Фокус опубликовало статью, в которой говорилось о мобилизации студентов. Назывался материал «Студенте, вам повестка. Могут ли в Украине мобилизовать учеников университетов и колледжей».

В материале говорилось, что в Украине дискутируют на тему того, стоит ли запрещать мужчинам поступать в университеты во время военного положения, ведь в прошлом году многие решили учиться только чтобы получить отсрочку.

Впрочем, далее издание предоставило комментарии юристов, которые опровергли вероятность введения такой нормы, ведь это ограничение права на образование, гарантируемого конституцией. Чтобы ввести такой запрет, необходимо разработать еще несколько законопроектов, которые внесли бы правки в основной закон Украины, а это невозможно сделать во время военного положения.

Потому нет, никому запрещать учиться не будут.

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Новости Днепра про Проверка слухов: запретят ли военнообязанным поступать в университетыУкраїнська Новости Днепра про Проверка слухов: запретят ли военнообязанным поступать в университетыРусский

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