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  • Пенсії по інвалідності військовослужбовцям: за яких умов призначаються та скільки платять

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям: за яких умов призначаються та скільки платять

Сьогодні 09:31
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У Пенсійному фонді України розповіли, на які пенсії можуть претендувати військовослужбовці, які отримали інвалідність, якими є особливості їх оформлення та які мінімальні розміри виплат.

Новости Днепра про Пенсії по інвалідності військовослужбовцям: за яких умов призначаються та скільки платять

Зазначається, що пенсії по інвалідності військовослужбовцям призначаються у разі настання інвалідності:

  • в період проходження служби;
  • або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;
  • або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.

За даними ПФУ, розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності.

Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:

  • I група – 100% сум грошового забезпечення;
  • II група – 80% сум грошового забезпечення;
  • III група – 60% сум грошового забезпечення.

Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:

  • I група – 70% сум грошового забезпечення;
  • II група – 60% сум грошового забезпечення;
  • III група – 40% сум грошового забезпечення.

Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижче:

  • І група – 650% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність, – 13604,50 грн (2093 х650%);
  • ІІ група – 525% ПМ – 10 988,25 грн (2093 х 525%);
  • ІІІ група – 360% ПМ – 7534,80 грн (2093 х 360%).

Нагадаємо, раніше ми писали, на скільки підвищать виплати для пенсіонерів Дніпра та області.

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Новости Днепра про Пенсії по інвалідності військовослужбовцям: за яких умов призначаються та скільки платятьУкраїнська

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