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Новини Пенсії по інвалідності військовослужбовцям: за яких умов призначаються та скільки платять
Пенсії по інвалідності військовослужбовцям: за яких умов призначаються та скільки платять
У Пенсійному фонді України розповіли, на які пенсії можуть претендувати військовослужбовці, які отримали інвалідність, якими є особливості їх оформлення та які мінімальні розміри виплат.
Зазначається, що пенсії по інвалідності військовослужбовцям призначаються у разі настання інвалідності:
в період проходження служби;
або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;
або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.
За даними ПФУ, розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності.
Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:
I група – 100% сум грошового забезпечення;
II група – 80% сум грошового забезпечення;
III група – 60% сум грошового забезпечення.
Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:
I група – 70% сум грошового забезпечення;
II група – 60% сум грошового забезпечення;
III група – 40% сум грошового забезпечення.
Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижче:
І група – 650% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність, – 13604,50 грн (2093 х650%);
ІІ група – 525% ПМ – 10 988,25 грн (2093 х 525%);
ІІІ група – 360% ПМ – 7534,80 грн (2093 х 360%).
Нагадаємо, раніше ми писали,
на скільки підвищать виплати для пенсіонерів Дніпра та області.
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Автор:
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