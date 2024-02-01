Пенсии по инвалидности военнослужащим: при каких условиях назначаются и сколько платят

В Пенсионном фонде Украины рассказали, на какие пенсии могут претендовать военнослужащие, получившие инвалидность, каковы особенности их оформления и какие минимальные размеры выплат.

Отмечается, что пенсии по инвалидности военнослужащим назначаются в случае наступления инвалидности:

в период прохождения службы;

или не позднее трех месяцев после увольнения со службы;

или позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, возникших в период прохождения военной службы.

По данным ПФУ, размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности.

Лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в размерах:

I группа – 100% сумм денежного довольствия;

II группа – 80% сумм денежного довольствия;

III группа – 60% сумм денежного довольствия.

Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размерах:

I группа – 70% сумм денежного довольствия;

II группа – 60% сумм денежного довольствия;

III группа – 40% сумм денежного довольствия.

Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью в результате войны не может быть ниже:

I группа – 650% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, потерявших трудоспособность – 13604,50 грн (2093х650%);

ІІ группа – 525% ПМ – 10 988,25 грн (2093 х 525%);

ІІІ группа – 360% ПМ – 7534,80 грн (2093 х 360%).

Напомним, ранее мы писали, на сколько повысят выплаты для пенсионеров Днепра и области.

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