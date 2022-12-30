Отримала важкі опіки: на Дніпропетровщині 3-річна дитина перекинула на себе гарячий борщ

На Дніпропетровщині дитина отримала важкі опіки, бо перекинула на себе гарячий борщ

Інцидент стався 22 грудня в Павлограді. Як розповіла головний лікар Павлоградської станції швидкої допомоги Світлана Зайчикова, до них звернулися батьки 3-річної дитини, яка обпеклася гарячою їжею.

На виклик вирушила бригада швидкої. Як з’ясувалося маленька дитина отримала опіки, перекинувши на себе тарілку з гарячим борщем, яку залишили батьки на столі. Поки мама насипала борщ для інших дітей, найменша випадково заділа миску з гарячою стравою.

Фельдшери оглянули дитину, знеболили її, наклали пов’язку на пошкоджену шкіру та забрали до лікарні. У малечі опіки першого та другого ступеня, яка охопили 5% поверхні живота та стегон пацієнта.

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