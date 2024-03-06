Опівночі у Дніпровському районі пролунав вибух: коментар ОВА

Тричі від вечора вони атакували Нікопольщину: спершу по райцентру поцілили дронами-камікадзе. Потім Марганецьку громаду обстріляли з важкої артилерії.
Пошкоджена лінія електропередач. Люди не постраждали.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Також опівночі українські оборонці збили над Дніпровським районом безпілотник.
Дякую за цілодобовий захист! Після цього всюди по області було спокійно, – додав Лисак.
Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!
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