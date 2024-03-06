В полночь в Днепровском районе прогремел взрыв: комментарий ОВА

Россияне продолжают терроризировать Днепропетровскую область.

Трижды с вечера они атаковали Никопольщину: сначала по райцентру попали дронами-камикадзе. Затем Марганецкую громаду обстреляли из тяжелой артиллерии.

Повреждена линия электропередач. Люди не пострадали.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Также в полночь украинские защитники сбили над Днепровским районом беспилотник.

Спасибо за круглосуточную защиту! После этого везде по области было спокойно, — добавил Лысак.

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!

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