В полночь в Днепровском районе прогремел взрыв: комментарий ОВА

Трижды с вечера они атаковали Никопольщину: сначала по райцентру попали дронами-камикадзе. Затем Марганецкую громаду обстреляли из тяжелой артиллерии.
Повреждена линия электропередач. Люди не пострадали.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Также в полночь украинские защитники сбили над Днепровским районом беспилотник.
Спасибо за круглосуточную защиту! После этого везде по области было спокойно, — добавил Лысак.
Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!
Читайте также:
Автор:
Спасатели ликвидировали возгорание.
Мужчине уже сообщили о подозрении.
Пожалуйста, не делайте так!
В Днепропетровской области простятся с военным, который более полутора лет…
Житель Днепра "повесил" несуществующий долг в 80 тысяч долларов на своего знакомого.
Спасатели ликвидировали возгорание.
Дорожное происшествие случилось в Индустриальном районе Днепра.
Суеверного проводника встретили пассажирки поезда Львов - Запорожье.
Мужчине уже сообщили о подозрении.
Житель Днепропетровщины шпионил в пользу РФ.
Пожалуйста, не делайте так!
Света не будет примерно с 9:00 до 17:00!
Хорошего дня, друзья!
Игнат объяснил, зачем РФ запускает ракеты "поштучно", а не устраивает массированные удары.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!