Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: що відомо

Про це повідомляє головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.
Російські військові стріляли з важкої артилерії та випустили по області близько десяти снарядів. Під прицілом також опинилися Великомихайлівська громада Синельниківського району та Марганецька громада Нікопольського району. Наразі наслідки ворожої атаки невідомі. Їх уточнюють представники спеціальних служб.
Читайте також:
Автор:
Рахівські рятувальники допомогли двом туристам з Дніпра та Хмельницького, які…
Купити машину у Дніпрі можна і за ціною до 40…
Російські військові намагаються наступати Бахмутському, Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.…
У п'ятницю, 27 січня, у місті Синельникове сталася аварія на…