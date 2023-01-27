Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: що відомо

Російські окупанти вдень 27 січня обстріляли два райони Дніпропетровської області – Синельниківський та Нікопольський.

Про це повідомляє головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

Російські військові стріляли з важкої артилерії та випустили по області близько десяти снарядів. Під прицілом також опинилися Великомихайлівська громада Синельниківського району та Марганецька громада Нікопольського району. Наразі наслідки ворожої атаки невідомі. Їх уточнюють представники спеціальних служб.

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