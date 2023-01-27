У Польщі вибух газу вщент зруйнував триповерховий будинок

У польському Катовіце у п'ятницю вранці стався потужний вибух у старому триповерховому будинку.

У результаті будівля майже повністю зруйнована.

Про це повідомляє RMF24.

Інцидент стався близько 8:30 у районі міста, що називається Шопеніце, найімовірнішою причиною називають газ.

З-під завалів рятувальники дістали 7 людей, зокрема 3 дітей. Пізніше під завалами виявили тіла двох жінок.

Внаслідок вибуху також вибило вікна у кількох сусідніх будинках і прилеглій школі. Оскільки учні ще не повернулися з канікул, там ніхто не постраждав.

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