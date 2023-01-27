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У Кривому Розі на автомийці спалахнув автомобіль (ФОТО)

Сьогодні 16:56
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Сьогодні, 27 січня, на вулиці Сергія Колачевського у Кривому Розі всередині автомийки спалахнув автомобіль.

Новости Днепра про У Кривому Розі на автомийці спалахнув автомобіль (ФОТО)

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Виклик на лінію “101” надійшов о 08:11. Прибувши на місце, вогнеборці встановили, що всередині одноповерхової автомийки горить транспортний засіб. Також існувала загроза поширення пожежі на приміщення будівлі.

Займання локалізували о 08:33 та ліквідували о 08:43. Вогонь пошкодив автомобіль Fiat Doblo, обладнання автомийки, внутрішнє облицювання стін та стелі приміщення, в якому виникло займання. Загальна площа пожежі склала 5 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До місця виклику залучили 11 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Кривому Розі на автомийці спалахнув автомобіль (ФОТО)

Новости Днепра про У Кривому Розі на автомийці спалахнув автомобіль (ФОТО)

Новости Днепра про У Кривому Розі на автомийці спалахнув автомобіль (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі пожежа забрала життя жінки та чоловіка.

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Новости Днепра про У Кривому Розі на автомийці спалахнув автомобіль (ФОТО)Українська

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