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  • Через ракетний удар 14 січня зруйнована одна із амбулаторій Дніпра: відома сума збитків

Через ракетний удар 14 січня зруйнована одна із амбулаторій Дніпра: відома сума збитків

Сьогодні 17:37
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У Дніпра ракетний удар зруйнував медзаклад.

Новости Днепра про Через ракетний удар 14 січня зруйнована одна із амбулаторій Дніпра: відома сума збитків

У зруйнованому будинку знаходилася амбулаторія сімейної медицини. Тепер комунальний заклад майже повністю знищений. Про це повідомили в міськраді Дніпра.

За словами гендиректора комунального некомерційного підприємства «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 4» Андрія Подольного, цю амбулаторію закрили після 24 лютого, тому ніхто з персоналу чи відвідувачів не постраждав.

«Наказом по підприємству амбулаторія була закрита торік 24 лютого через те, що тут не було ані бомбосховища, ані найпростішого укриття. Увесь медичний персонал перейшов працювати до будівлі за іншою адресою. Нині лікарі продовжують там працювати і вести прийом», — підкреслив Андрій Подольний.

Він зазначив, що ще декілька медзакладів Дніпра тимчасово припинили роботу через те, що поруч немає нормальних укриттів. Лікарі приймають пацієнтів за іншими адресами.

Міська влада подала заяву до поліції щодо пошкодженого майна. Сума збитків – 7 мільйонів гривень.

Ось так було до удару:

Новости Днепра про Через ракетний удар 14 січня зруйнована одна із амбулаторій Дніпра: відома сума збитків

Новости Днепра про Через ракетний удар 14 січня зруйнована одна із амбулаторій Дніпра: відома сума збитків

А так є зараз:

Новости Днепра про Через ракетний удар 14 січня зруйнована одна із амбулаторій Дніпра: відома сума збитків

Новости Днепра про Через ракетний удар 14 січня зруйнована одна із амбулаторій Дніпра: відома сума збитків

Новости Днепра про Через ракетний удар 14 січня зруйнована одна із амбулаторій Дніпра: відома сума збитків

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Новости Днепра про Через ракетний удар 14 січня зруйнована одна із амбулаторій Дніпра: відома сума збитківУкраїнська Новости Днепра про Через ракетний удар 14 січня зруйнована одна із амбулаторій Дніпра: відома сума збитківРусский

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