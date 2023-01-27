Оккупанты обстреляли два района Днепропетрощины: что известно

Об этом сообщает главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
Российские военные стреляли из тяжелой артиллерии и выпустили по области около десяти снарядов. Под прицелом также оказались Великомихайловская громада Синельниковского района и Марганецкая громада Никопольского района. В настоящий момент последствия вражеской атаки неизвестны. Их уточняют представители специальных служб.
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