Окупанти атакували Нікопольщину 11 дронами-камікадзе: 2 тис абонентів без води

Атакував 11 дронами-камікадзе та двічі бив з важкої артилерії.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

По Нікопольському району ворог випустив майже 15 снарядів.

Вибухи лунали у Нікополі і Мирівській громаді. Пошкоджені дві багатоповерхівки, інфраструктурний обʼєкт і енергетичне обладнання. Через обстріл майже 2 тис абонентів залишилися без водопостачання, – заявив очільник ОВА.