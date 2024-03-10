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  • Окупанти атакували Нікопольщину 11 дронами-камікадзе: 2 тис абонентів без води

Окупанти атакували Нікопольщину 11 дронами-камікадзе: 2 тис абонентів без води

Сьогодні 19:35
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Атакував 11 дронами-камікадзе та двічі бив з важкої артилерії.

Новости Днепра про Окупанти атакували Нікопольщину 11 дронами-камікадзе: 2 тис абонентів без води

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

По Нікопольському району ворог випустив майже 15 снарядів. 

Вибухи лунали у Нікополі і Мирівській громаді. Пошкоджені дві багатоповерхівки, інфраструктурний обʼєкт і енергетичне обладнання. Через обстріл майже 2 тис абонентів залишилися без водопостачання, – заявив очільник ОВА.

Надвечір Повітряні сили збили безпілотник у Дніпровському районі.

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Новости Днепра про Окупанти атакували Нікопольщину 11 дронами-камікадзе: 2 тис абонентів без водиУкраїнська

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