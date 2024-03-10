Окупанти атакували Нікопольщину 11 дронами-камікадзе: 2 тис абонентів без води

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
По Нікопольському району ворог випустив майже 15 снарядів.
Вибухи лунали у Нікополі і Мирівській громаді. Пошкоджені дві багатоповерхівки, інфраструктурний обʼєкт і енергетичне обладнання. Через обстріл майже 2 тис абонентів залишилися без водопостачання, – заявив очільник ОВА.
Надвечір Повітряні сили збили безпілотник у Дніпровському районі.
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