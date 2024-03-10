На Дніпропетровщині невідомі обстріляли автомобіль Volkswagen: постраждав чоловік

Сьогодні Кривому Розі невідомі обстріляли автівку.

Про це повідомляють у пресслужбі ГУНП Дніпропетровської області.

В результаті стрілянини з травматичної зброї постраждав чоловік. Його ушпиталили до лікарні.

10 березня до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на території Покровського району міста. На місце виїхали поліцейські відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції, — йдеться у повідомленні поліції.

За даним фактом були внесені відомості у ЄРДР за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство).

Співробітники правоохоронних органів вживають заходи для встановлення та затримання осіб причетних до хуліганських дій.

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