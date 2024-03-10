На Дніпропетровщині невідомі обстріляли автомобіль Volkswagen: постраждав чоловік

Про це повідомляють у пресслужбі ГУНП Дніпропетровської області.
В результаті стрілянини з травматичної зброї постраждав чоловік. Його ушпиталили до лікарні.
10 березня до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на території Покровського району міста. На місце виїхали поліцейські відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції, — йдеться у повідомленні поліції.
За даним фактом були внесені відомості у ЄРДР за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство).
Співробітники правоохоронних органів вживають заходи для встановлення та затримання осіб причетних до хуліганських дій.
Читайте також:
Козенко Антон
Автор:
Атакував 11 дронами-камікадзе та двічі бив з важкої артилерії.
Сьогодні у Дніпрі на вулиці Вознесенській сталася серйозна ДТП.
У Кривому Розі вщент вигорів легковик Chery QQ.
У Дніпрі чоловік викрав у жінки зі столу майно та…