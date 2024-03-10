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  • Оккупанты атаковали Никопольщину 11 дронами-камикадзе: 2 тыс абонентов без воды

Оккупанты атаковали Никопольщину 11 дронами-камикадзе: 2 тыс абонентов без воды

Сегодня 19:35
просмотров

Атаковал 11 дронами-камикадзе и дважды избивал из тяжелой артиллерии.

Новости Днепра про Оккупанты атаковали Никопольщину 11 дронами-камикадзе: 2 тыс абонентов без воды

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По Никопольскому району враг выпустил около 15 снарядов.

Взрывы раздавались в Никополе и Мировской общине. Повреждены две многоэтажки, инфраструктурный объект и энергетическое оборудование. Из-за обстрела почти 2 тыс абонентов остались без водоснабжения, — заявил глава ОВА.

К вечеру Воздушные силы сбили беспилотник в Днепровском районе.

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Новости Днепра про Оккупанты атаковали Никопольщину 11 дронами-камикадзе: 2 тыс абонентов без водыУкраїнська Новости Днепра про Оккупанты атаковали Никопольщину 11 дронами-камикадзе: 2 тыс абонентов без водыРусский

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