Окупанти атакували Нікопольський район ракетами та важкою артилерією

Про це передає голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Армія рф атакувала Нікопольський район ракетами, вночі гатили з важкої артилерії. Під удар потрапив об’єкт енергетичної інфраструктури, там є суттєві пошкодження, три населені пункти району частково залишились без світла. Ліквідація наслідків удару досі триває.
Крім того, окупанти накрили з важкої артилерії Червоногригорівську громаду. Внаслідок обстрілу понівечено адмінбудівлю, приватне і транспортне підприємства, три приватних житлових будинки, три господарські споруди, автівку, електромережі.
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