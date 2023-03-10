Окупанти атакували Нікопольський район ракетами та важкою артилерією

Вночі окупанти вдарили по Нікопольському району ракетами та важкою артилерією.

Про це передає голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Армія рф атакувала Нікопольський район ракетами, вночі гатили з важкої артилерії. Під удар потрапив об’єкт енергетичної інфраструктури, там є суттєві пошкодження, три населені пункти району частково залишились без світла. Ліквідація наслідків удару досі триває.

Крім того, окупанти накрили з важкої артилерії Червоногригорівську громаду. Внаслідок обстрілу понівечено адмінбудівлю, приватне і транспортне підприємства, три приватних житлових будинки, три господарські споруди, автівку, електромережі.

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