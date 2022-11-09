Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Офіс “Укрнафти” пов’язаної з Коломойським заблокований озброєними людьми

Офіс “Укрнафти” пов’язаної з Коломойським заблокований озброєними людьми

Сьогодні 11:58
просмотров

Офіс "Укрнафти" заблокували озброєні люди. Раніше повідомлялося, що компанію передадуть в підпорядкування Міноборони.

Новости Днепра про Офіс

Про це “Укрнафта” заявила на своїй сторінці на фейсбук.

Зазначається, що з 20:00 8 листопада озброєні люди заблокували головний офіс “Укрнафти”. Через це сьогодні вранці співробітники не змогли потрапити на роботу.

Компанія заявила, що представники акціонерів НАК “Нафтогаз” та Міноборони не надали документів щодо роботи компанії в новому форматі або рішення суду, що санкціонує проведення силових дій.

Нагадаємо, раніше журналісти “Української правди” з посиланням на власні джерела повідомили, що декілька стратегічних підприємств передадуть у власність держави. Серед них “Укрнафта”, де 42% акцій належить бізнесмену Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову.

Пізніше секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив цю інформацію та пояснив, що ці стратегічні підприємства на час війни передадуть в підпорядкування Міноборони. Після закінчення воєнного стану ці активи або повернуть власникам, або залишать державними та відшкодують їхню вартість попереднім власникам.

Новости Днепра про Офіс

Читайте також:

Новости Днепра про Офіс Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Стало відомо, в якому стані постраждалі після нічної атаки дронів на Дніпро
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:47
    Стало відомо, в якому стані постраждалі після нічної атаки дронів на Дніпро

    Цієї ночі окупанти атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе.

    У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронтах та відбиті ворожі штурми
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронтах та відбиті ворожі штурми

    Сили оборони України минулої доби відбили атаки російських окупантів у…

    У Дніпрі викрили мережу шахрайських сall-центрів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    У Дніпрі викрили мережу шахрайських сall-центрів

    В Днепре правоохранители разоблачили пять сall-центров, в которых работали 100…

    У Кривому Розі водій вантажівки потрапив до в’язниці на 8 років за смертельну ДТП
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    У Кривому Розі водій вантажівки потрапив до в’язниці на 8 років за смертельну ДТП

    Суд визнав винним у смертельній аварії водія з Кривого Рогу,…

    Наверх