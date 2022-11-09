Офіс “Укрнафти” пов’язаної з Коломойським заблокований озброєними людьми

Офіс "Укрнафти" заблокували озброєні люди. Раніше повідомлялося, що компанію передадуть в підпорядкування Міноборони.

Про це “Укрнафта” заявила на своїй сторінці на фейсбук.

Зазначається, що з 20:00 8 листопада озброєні люди заблокували головний офіс “Укрнафти”. Через це сьогодні вранці співробітники не змогли потрапити на роботу.

Компанія заявила, що представники акціонерів НАК “Нафтогаз” та Міноборони не надали документів щодо роботи компанії в новому форматі або рішення суду, що санкціонує проведення силових дій.

Нагадаємо, раніше журналісти “Української правди” з посиланням на власні джерела повідомили, що декілька стратегічних підприємств передадуть у власність держави. Серед них “Укрнафта”, де 42% акцій належить бізнесмену Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову.

Пізніше секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив цю інформацію та пояснив, що ці стратегічні підприємства на час війни передадуть в підпорядкування Міноборони. Після закінчення воєнного стану ці активи або повернуть власникам, або залишать державними та відшкодують їхню вартість попереднім власникам.

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