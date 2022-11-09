На Дніпропетровщині на АЗС четверту добу стоїть машина з котом всередині

У Павлограді на Дніпропетровщині на АЗС залишили машину з котом всередині.

Мешканці Павлограду помітили автомобіль з котом всередині. Машина знаходиться поблизу АЗС “Окко”. Очевидці повідомляють, що авто там стоїть четверту добу, про це пише телеграм-канал “Дніпро Оперативне. Війна”.

Наразі мешканці Павлограда через соцмережі намагаються знайти власника. Відомо, що машина на донецьких номерах, а спереду видніється лист з написом “евакуація”.

У Павлограді на АЗС ОККО вже четверту добу стоїть авто з пухнастим всередині. Тварина без їжі та води. Може хтось знає власника, – зазначають мешканці Павлограду.

Якщо власник не знайдеться найближчим часом, котик може загинути.

Хочемо нагадати, що не треба залишати тварин в машині без нагляду навіть на декілька годин. Навіть якщо ви привідкрили вікно чи залишили їм їжу та воду.

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