На Дніпропетровщині на АЗС четверту добу стоїть машина з котом всередині

Мешканці Павлограду помітили автомобіль з котом всередині. Машина знаходиться поблизу АЗС “Окко”. Очевидці повідомляють, що авто там стоїть четверту добу, про це пише телеграм-канал “Дніпро Оперативне. Війна”.
Наразі мешканці Павлограда через соцмережі намагаються знайти власника. Відомо, що машина на донецьких номерах, а спереду видніється лист з написом “евакуація”.
У Павлограді на АЗС ОККО вже четверту добу стоїть авто з пухнастим всередині. Тварина без їжі та води. Може хтось знає власника, – зазначають мешканці Павлограду.
Якщо власник не знайдеться найближчим часом, котик може загинути.
Хочемо нагадати, що не треба залишати тварин в машині без нагляду навіть на декілька годин. Навіть якщо ви привідкрили вікно чи залишили їм їжу та воду.
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