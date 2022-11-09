Офис «Укрнафты» связанной с Коломойским заблокирован вооруженными людьми

Офис "Укрнафты" заблокирован вооруженными людьми. Ранее сообщалось, что компанию передадут в подчинение Минобороны.

Об этом «Укрнафта» заявила на своей странице на фейсбуке.

Отмечается, что с 20.00 8 ноября вооруженные люди заблокировали головной офис «Укрнафты». Поэтому сегодня утром сотрудники не смогли попасть на работу.

Компания заявила, что представители акционеров НАК «Нафтогаз» и Минобороны не предоставили документы о работе компании в новом формате или решение суда, санкционирующее проведение силовых действий.

Напомним, ранее журналисты Украинской правды со ссылкой на собственные источники сообщили, что несколько стратегических предприятий передадут в собственность государства. Среди них «Укрнафта», где 42% акций принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Позже секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил эту информацию и объяснил, что эти стратегические предприятия на время войны будут переданы в подчинение Минобороны. После окончания военного положения эти активы либо вернут собственникам, либо оставят государственными и возместят их стоимость предыдущим владельцам.

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