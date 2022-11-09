В Україні хочуть продовжити воєнний стан та мобілізацію: що відомо

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Відповідні законопроєкти про затвердження указів президента України “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні” №8189 та “Про продовження строку проведення загальної мобілізації” №8190 зареєстровано в парламенті. Тексти законопроєктів поки що відсутні на сайті Ради.

Як повідомив у своєму Telegram нардеп Ярослав Железняк, рішення може бути ухвалене вже на найближчому пленарному засіданні. За його словами, воєнний стан в Україні та загальна мобілізація можуть бути продовжені ще на 90 днів – тобто до 19 лютого 2023 року.

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