В Україні хочуть продовжити воєнний стан та мобілізацію: що відомо

Відповідні законопроєкти про затвердження указів президента України “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні” №8189 та “Про продовження строку проведення загальної мобілізації” №8190 зареєстровано в парламенті. Тексти законопроєктів поки що відсутні на сайті Ради.
Як повідомив у своєму Telegram нардеп Ярослав Железняк, рішення може бути ухвалене вже на найближчому пленарному засіданні. За його словами, воєнний стан в Україні та загальна мобілізація можуть бути продовжені ще на 90 днів – тобто до 19 лютого 2023 року.
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