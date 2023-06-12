Один вагон зійшов з рейок: у центрі Дніпра утворився трамвайний затор (ВІДЕО)

У понеділок, 12 червня, на проспекті Яворницького трамвай зійшов з рейок. За словами очевидців, один з вагонів трохи занесло, а за ним утворився трамвайний затор.
Дрифткар на Яворницького, – коментують подію очевидці.
Наразі на місці вже працюють фахівці, які намагаються повернути вагон на рейки. Трамваї №1 тимчасово не курсують.
Читайте також:
Автор:
Цей жахливий інцидент стався у неділю, 11 червня, у селі…
У Дніпрі на Квітки Цісик, 5 з'явився квітковий мурал.
Всього шахрай викрав понад 3 млн грн.
У Соборному районі Дніпра розташовані одні з найвідоміших парків міста,…