Один вагон зійшов з рейок: у центрі Дніпра утворився трамвайний затор (ВІДЕО)

Рух трамваїв центральним проспектом паралізовано.

У понеділок, 12 червня, на проспекті Яворницького трамвай зійшов з рейок. За словами очевидців, один з вагонів трохи занесло, а за ним утворився трамвайний затор.

Дрифткар на Яворницького, – коментують подію очевидці.

Наразі на місці вже працюють фахівці, які намагаються повернути вагон на рейки. Трамваї №1 тимчасово не курсують.

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