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  • Один вагон зійшов з рейок: у центрі Дніпра утворився трамвайний затор (ВІДЕО)

Один вагон зійшов з рейок: у центрі Дніпра утворився трамвайний затор (ВІДЕО)

Сьогодні 16:34
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Рух трамваїв центральним проспектом паралізовано.

Новости Днепра про Один вагон зійшов з рейок: у центрі Дніпра утворився трамвайний затор (ВІДЕО)

У понеділок, 12 червня, на проспекті Яворницького трамвай зійшов з рейок. За словами очевидців, один з вагонів трохи занесло, а за ним утворився трамвайний затор. 

Дрифткар на Яворницького, – коментують подію очевидці. 

Наразі на місці вже працюють фахівці, які намагаються повернути вагон на рейки. Трамваї №1 тимчасово не курсують. 

Новости Днепра про Один вагон зійшов з рейок: у центрі Дніпра утворився трамвайний затор (ВІДЕО)

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Новости Днепра про Один вагон зійшов з рейок: у центрі Дніпра утворився трамвайний затор (ВІДЕО)Українська

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