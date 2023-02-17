Один із житломасивів Дніпра залишився без води: що сталося

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Причина – проведення аварійних робіт на вул. Командира Юніна.
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Крім того, сьогодні без води залишилися мешканці:
Це також пов’язано з проведенням аварійних робіт.
Воду обіцяють подати вже до кінця дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі рибалка провалився під кригу (ФОТО).
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