Один із житломасивів Дніпра залишився без води: що сталося

Сьогодні, 17 лютого, житловий масив Ігрень частково залишився без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Причина – проведення аварійних робіт на вул. Командира Юніна.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Крім того, сьогодні без води залишилися мешканці:

сел. Мирний (частково);

сел. Новоолександрівка (частково);

вул. Осінньої, 9, 11, 13(а, б).

Це також пов’язано з проведенням аварійних робіт.

Воду обіцяють подати вже до кінця дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі рибалка провалився під кригу (ФОТО).

Читайте також:

Українська Русский

Автор: