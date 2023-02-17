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Один із житломасивів Дніпра залишився без води: що сталося

Сьогодні 16:57
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Сьогодні, 17 лютого, житловий масив Ігрень частково залишився без води.

Новости Днепра про Один із житломасивів Дніпра залишився без води: що сталося

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Причина – проведення аварійних робіт на вул. Командира Юніна.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про Один із житломасивів Дніпра залишився без води: що сталося

Крім того, сьогодні без води залишилися мешканці:

  • сел. Мирний (частково);
  • сел. Новоолександрівка (частково);
  • вул. Осінньої, 9, 11, 13(а, б).

Це також пов’язано з проведенням аварійних робіт.

Воду обіцяють подати вже до кінця дня.

Новости Днепра про Один із житломасивів Дніпра залишився без води: що сталося

Новости Днепра про Один із житломасивів Дніпра залишився без води: що сталося

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі рибалка провалився під кригу (ФОТО)

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Новости Днепра про Один із житломасивів Дніпра залишився без води: що сталосяУкраїнська Новости Днепра про Один із житломасивів Дніпра залишився без води: що сталосяРусский

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