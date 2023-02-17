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  • У Дніпрі на Лазаряна чоловік напав на жінку та вдарив її в груди: коментар поліції

У Дніпрі на Лазаряна чоловік напав на жінку та вдарив її в груди: коментар поліції

Сьогодні 13:41
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Сьогодні, 17 лютого, на вулиці Лазаряна стався дивний інцидент.

Новости Днепра про У Дніпрі на Лазаряна чоловік напав на жінку та вдарив її в груди: коментар поліції

Там чоловік з криками напав на жінку та кілька разів вдарив її в груди.

Про це повідомляють місцеві мешканці у соціальних мережах.

Жінка намагалася втекти, але чоловік побіг за нею. Небайдужі люди допомогли дніпрянці та викликали правоохоронців.

Поліція прибула дуже швидко та затримала нападника.

З’ясувалося, що чоловік має психічне захворювання.

Як повідомили нам у поліції, його доставили до лікарні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі підліток упав з 5 поверху покинутої будівлі

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Новости Днепра про У Дніпрі на Лазаряна чоловік напав на жінку та вдарив її в груди: коментар поліціїУкраїнська

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