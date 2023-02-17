Один из жилмассивов Днепра остался без воды: что произошло

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Причина – проведение аварийных работ по ул. Командира Юнина.
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Кроме того, сегодня без воды остались жители:
Это также связано с проведением аварийных работ.
Воду обещают подать уже к концу дня.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре рыбак провалился под лед (ФОТО).
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