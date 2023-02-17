Вийшов на лід в плюсову температуру: у Дніпрі рибалка провалився під кригу (ФОТО)

У Дніпрі рибалка провалився під кригу.

Як розповіли в патрульній поліції, сьогодні один із рибалок провалився під кригу на річці Дніпро.

Виклик до патрульних надійшов від місцевої мешканки, яка розповіла, що один із рибалок провалився під лід та потребує допомоги. Прибувши на місце інциденту інспектори побачили, що чоловік вже в безпеці.

Дніпрянин розповів, що його з води витягнули рибалки які були неподалік. 65-річний чоловік пояснив, що пішов рибалити на Дніпро. Він обходив одну із ополонок і провалився, бо крига під ним тріснула.

Від швидкої допомоги чоловік відмовився. Поліцейські провели профілактичну бесіду з любителями зимової риболовлі і застерегли їх від такого небезпечного дозвілля.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що дніпровські рибалки масово виходять на кригу попри плюсову температуру. А на Дніпропетровщині 40 чоловіків дрейфували по Дніпру на крижині.

Рибалок не зупиняє навіть плюсова температура та тонка крига.

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