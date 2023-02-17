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  • Вийшов на лід в плюсову температуру: у Дніпрі рибалка провалився під кригу (ФОТО)

Вийшов на лід в плюсову температуру: у Дніпрі рибалка провалився під кригу (ФОТО)

Сьогодні 14:11
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У Дніпрі рибалка провалився під кригу.

Новости Днепра про Вийшов на лід в плюсову температуру: у Дніпрі рибалка провалився під кригу (ФОТО)

Як розповіли в патрульній поліції, сьогодні один із рибалок провалився під кригу на річці Дніпро. 

Виклик до патрульних надійшов від місцевої мешканки, яка розповіла, що один із рибалок провалився під лід та потребує допомоги. Прибувши на місце інциденту інспектори побачили, що чоловік вже в безпеці. 

Дніпрянин розповів, що його з води витягнули рибалки які були неподалік. 65-річний чоловік пояснив, що пішов рибалити на Дніпро. Він обходив одну із ополонок і провалився, бо крига під ним тріснула. 

Від швидкої допомоги чоловік відмовився. Поліцейські провели профілактичну бесіду з любителями зимової риболовлі і застерегли їх від такого небезпечного дозвілля.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що дніпровські рибалки масово виходять на кригу попри плюсову температуру. А на Дніпропетровщині 40 чоловіків дрейфували по Дніпру на крижині. 

Новости Днепра про Вийшов на лід в плюсову температуру: у Дніпрі рибалка провалився під кригу (ФОТО)

Рибалок не зупиняє навіть плюсова температура та тонка крига.

Новости Днепра про Вийшов на лід в плюсову температуру: у Дніпрі рибалка провалився під кригу (ФОТО)

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Новости Днепра про Вийшов на лід в плюсову температуру: у Дніпрі рибалка провалився під кригу (ФОТО)Українська

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