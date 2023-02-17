Пішов на роботу та зник: на Дніпропетровщині розшукують 64-річного чоловіка

У Кам’янському розшукують 64-річного Татарченка Олександра Івановича. Чоловік пішов на роботу та зник. Востаннє його бачили в районі вулиці Манаєнкова вранці, 15 лютого. Сів в авто білого кольору, можливо, таксі. Зв’язку з ним немає.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Прикмети: зріст близько 175 см, середньої статури.
Був одягнений: чорна куртка.
Якщо ви бачили Олександра або знаєте, де він може бути, повідомте за номерами: 102, (067) 732-17-62.
Важлива будь-яка інформація!
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