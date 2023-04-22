Одразу 3 виклики про замінування: у Дніпрі перевірили більше 260 об’єктів на наявність вибухівки

У Дніпрі за минулу добу на електронну пошту кол-центру СБУ надійшло одразу три повідомлення про замінування. Терористи-аноніми погрожували підірвати суди, школи, дитячі садочки, мости, лікарні, ТРЦ, зокрема "МОСТ-сіті".

Правоохоронцям довелося перевірити більше 240 об’єктів на наявність вибухівки. Про це повідомляє пресслужба міськради Дніпра.

Так, після першого повідомелння було обстежено 241 об’єкт: 14 судів, 38 лікарень, 154 навчальні заклади, 29 торгівельних центрів, 6 мостів. Згодом надійшов лист про замінування ТРЦ “МОСТ-сіті”, тож відповідіні служби перевірили і його.

У третьому повідомленні погрожували підірвати 7 територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і 20 районних лікарень.

У всіх 3-х випадках інформація про замінування виявилася хибною. На обстежених локаціях та прилеглих до них територіях вибухонебезпечних матеріалів виявлено не було.

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