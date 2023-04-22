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  • Одразу 3 виклики про замінування: у Дніпрі перевірили більше 260 об’єктів на наявність вибухівки

Одразу 3 виклики про замінування: у Дніпрі перевірили більше 260 об’єктів на наявність вибухівки

Сьогодні 08:36
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У Дніпрі за минулу добу на електронну пошту кол-центру СБУ надійшло одразу три повідомлення про замінування. Терористи-аноніми погрожували підірвати суди, школи, дитячі садочки, мости, лікарні, ТРЦ, зокрема "МОСТ-сіті".

Новости Днепра про Одразу 3 виклики про замінування: у Дніпрі перевірили більше 260 об'єктів на наявність вибухівки

Правоохоронцям довелося перевірити більше 240 об’єктів на наявність вибухівки. Про це повідомляє пресслужба міськради Дніпра. 

Так, після першого повідомелння було обстежено 241 об’єкт: 14 судів, 38 лікарень, 154 навчальні заклади, 29 торгівельних центрів, 6 мостів. Згодом надійшов лист про замінування ТРЦ “МОСТ-сіті”, тож відповідіні служби перевірили і його. 

У третьому повідомленні погрожували підірвати 7 територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і 20 районних лікарень.

У всіх 3-х випадках інформація про замінування виявилася хибною. На обстежених локаціях та прилеглих до них територіях вибухонебезпечних матеріалів виявлено не було.

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Новости Днепра про Одразу 3 виклики про замінування: у Дніпрі перевірили більше 260 об'єктів на наявність вибухівкиУкраїнська

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