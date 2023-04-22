Сразу 3 вызова о заминировании: в Днепре проверили более 260 объектов на наличие взрывчатки

Правоохранителям пришлось проверить более 260 объектов на наличие взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Днепра.
Так, после первого сообщения было обследовано 241 объект: 14 судов, 38 больниц, 154 учебных заведения, 29 торговых центров, 6 мостов. Впоследствии поступило письмо о заминировании ТРЦ «МОСТ-сити», поэтому соответствующие службы проверили и его.
В третьем сообщении угрожали взорвать 7 территориальных центров комплектования и социальной поддержки и 20 районных больниц.
Во всех 3-х случаях информация о заминировании оказалась ложной. На обследованных локациях и прилегающих к ним территориях взрывоопасных материалов обнаружено не было.
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