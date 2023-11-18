Оборонці неба вночі знищили БпЛА над Дніпропетровщиною, – Лисак

Вночі українські ПС знищили в небі над Дніпропетровщиною ворожий БпЛА.

Про це повідомляє голова ОВА області Сегрій Лисак.

Вчора ввечері наші оборонці неба знищили БпЛА агресора над Павлоградським районом. “Долітався”, ймовірно, ворожий шахед, – пише очільник ОВА.

Також була атакована Марганецька громада на Нікопольщині.

По селу громади ворог гатив із важкої артилерії. Вранці обстрілювали Нікополь дронами-камікадзе. Наслідки уточнюються.

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