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Оборонці неба вночі знищили БпЛА над Дніпропетровщиною, – Лисак

Сьогодні 09:53
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Вночі українські ПС знищили в небі над Дніпропетровщиною ворожий БпЛА.

Новости Днепра про Оборонці неба вночі знищили БпЛА над Дніпропетровщиною, - Лисак

Про це повідомляє голова ОВА області Сегрій Лисак.

Вчора ввечері наші оборонці неба знищили БпЛА агресора над Павлоградським районом. “Долітався”, ймовірно, ворожий шахед, – пише очільник ОВА.

Також була атакована Марганецька громада на Нікопольщині.

По селу громади ворог гатив із важкої артилерії. Вранці обстрілювали Нікополь дронами-камікадзе. Наслідки уточнюються.

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