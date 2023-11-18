Защитники неба ночью уничтожили БпЛА над Днепропетровщиной, — Лысак

По селу общины враг гнал из тяжелой артиллерии. Утром обстреливали Никополь дронами-камикадзе. Последствия уточняются.

Также была атакована Марганецкая община на Никопольщине.

Вчера вечером наши защитники неба уничтожили БПЛА агрессора над Павлоградским районом. «Долетался», вероятно, вражеский шахед, — пишет глава ОВА.

Об этом сообщает глава ОВА области Сегрий Лысак.

Ночью украинские ВС уничтожили в небе над Днепропетровщиной вражеский БПЛА.

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