Защитники неба ночью уничтожили БпЛА над Днепропетровщиной, — Лысак

Об этом сообщает глава ОВА области Сегрий Лысак.
Вчера вечером наши защитники неба уничтожили БПЛА агрессора над Павлоградским районом. «Долетался», вероятно, вражеский шахед, — пишет глава ОВА.
Также была атакована Марганецкая община на Никопольщине.
По селу общины враг гнал из тяжелой артиллерии. Утром обстреливали Никополь дронами-камикадзе. Последствия уточняются.
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