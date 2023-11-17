У Дніпрі на 12 кварталі розростається стихійний ринок

У Дніпрі на 12 кварталі понад дорогою розростається стихійний ринок.

Навпроти ТЦ “Терра”, що на 12 кварталі, облаштували маленький стихійний ринок, стверджують дніпряни. Усе почалося з кількох лотків, але через пару місяців продавці спорудили намети. Торгують зеленню, городиною і м’ясом.

12 квартал, напроти Терри стихійний ринок, вже навіть палатки поставили, – пише у Facebook-спільноті 12 квартал дніпрянка, яка звернула увагу на ймовірно стихійний ринок.

За словами місцевих, за “Террою” та на вулиці Інженерній, що неподалік, є офіційний базарчик, але продавці все одно стоять тут. Думки містян щодо цього розділилися. Одні вважають, що якщо якась бабуся продасть трохи зелені чи картоплі, то нікому погано не буде. Решта коментаторів впевнена, що торгувати продуктами, а тим паче м’ясом, поблизу дороги – небезпечно.

Водночас люди, які брали на цьому базарчику продукти кажуть, що м’ясо свіже і якісне.

Дніпряни зазначають, що бабусі могли б торгувати на офіційних ринках, тим паче найближчий буквально за рогом. Містяни впевнені, що така стихійна торгівля повертає місто у буремні часи.

Така стихійна торгівля психологічно відкидає нас у бардак. З прогресом у прагненні “не бардаку” у вигляді нових рівних тротуарів, чистих від паперової реклами стовпів, переходу проїжджої частини на зелений (а не як раніше – горить червоний, люди ломляться), посадка пасажирів тільки на зупинках (а не як раніше – де завгодно), така торгівля виглядає, перепрошую, “колгоспно”.

Дніпряни запевняють, що навіть бабусі, про яких часто згадують, захищаючи стихійну торгівлю, зазвичай ходять на офіційний базар.

Це повний срач! Є для цього спеціальні місця! Ці базарники і в гівні, мабуть, продавали. І не треба казати що вони там своє продають, мій дідусь і бабуся приїжджали з села і ніколи на таких стихійних не стояли, бо поважали своїх покупців, їм вистачало пару годин, щоб продати, а ті що там стоять цілий день і кожного дня, точно продають не своє.

Хто їм заважає торгувати у нормальному місці, а не на підлозі, базар за “Террою” порожній? Чому в Європі що вихідні на площі базар? Все свіже, з грядок. Чому на Західний базар щоп’ятниці? Усі знають, чекають. Вам подобається по центру Дніпра гуляти? Думаю, ви б обурилися, якби біля пасажу стіл зі свининою поставили. А що ж за ставлення таке скотське до самих себе – як до свиней? Нехай торгують, людям же треба якось виживати… Вам самим не гидко там ходити? Але, ні, замість того, щоб робити своє місце проживання краще, ви при першій же нагоді переїдете «ближче до центру»

Тобто палатку там бабуля поставила? Кожен день свининою там бабуля чи дідусь торгує? Рибою (явно не законний вилов) там бабуля торгує? Ви взагалі задумувались яке там м’ясо, звідки вони його беруть і що там за риба? Особливо риба – зараз в Дніпрі стільки отруйних речовин, стрілки гнилі. А свині – де їх вирощували, чим кормили, від глистів щось давали? – зазначають дніпряни.

Зауважимо, що стихійна торгівля без дозволу дійсно заборонена, а тих людей, які нею займаються можуть оштрафувати.

Читайте також:

Українська

Автор: