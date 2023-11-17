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Вибухи у Кривому Розі 17 листопада: чи був “приліт”

Сьогодні 20:08
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Вдень 17 листопада на околицях Кривого Рогу чули вибух.

Новости Днепра про Вибухи у Кривому Розі 17 листопада: чи був

Під вечір у Кривому Розі чули звуки схожі на вибухи. Про це повідомляли як місцеві мешканці, так і ЗМІ. 

Як повідомив Олександр Вілкул, над територією Криворізького району було збито ворожу ракету. Він подякував силам ППО та зазначив, що інших обстрілів у Криворізькому районі не було.

Станом на 20:00 на території Дніпропетровщини лунає повітряна тривога. Речники Повітряних сил зазначили, що є загроза ворожих БПЛА над Павлоградським районом. Тож будьте уважні. Чи доберуться дрони до інших міст області дізнаємося згодом. 

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