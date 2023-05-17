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  • Оборонна операція і атака на флангах: ЗСУ просунулися на 500 м на Бахмутському напрямку

Оборонна операція і атака на флангах: ЗСУ просунулися на 500 м на Бахмутському напрямку

Сьогодні 18:45
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Сили оборони України минулої доби просунулися до 500 метрів на різних ділянках Бахмутського напрямку. При цьому в самому місті продовжуються запеклі бої і ворог у самому місті просувається.

Новости Днепра про Оборонна операція і атака на флангах: ЗСУ просунулися на 500 м на Бахмутському напрямку

За даними заступника міністра оборони Ганни Маляр, звільнені останніми днями у передмісті Бахмута майже 20 квадратних км українські військові не втратили.

“У самому Бахмуті запеклі бої. Ворог дещо просувається. Все, що у військовому розумінні, можна зробити в цій ситуації – наше командування та бійці роблять. Роблять професійно та на межі можливостей”, – запевнила вона.

Про те, що в самому Бахмуті тривають гарячі бої, підтвердив і речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

“Ворог намагається за будь-яку ціну взяти це місто. Для цього він стирає його буквально з лиця землі, щоб Сили оборони могли менше використовувати міські споруди як фортифікаційні споруди”, – розповів він.

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Новости Днепра про Оборонна операція і атака на флангах: ЗСУ просунулися на 500 м на Бахмутському напрямкуУкраїнська Новости Днепра про Оборонна операція і атака на флангах: ЗСУ просунулися на 500 м на Бахмутському напрямкуРусский

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