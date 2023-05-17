Оборонная операция и атака на флангах: ВСУ продвинулись на 500 м на Бахмутском направлении

Сили оборони України минулої доби просунулися до 500 метрів на різних ділянках Бахмутського напрямку. При цьому в самому місті продовжуються запеклі бої і ворог у самому місті просувається.

По данным заместителя министра обороны Анны Маляр, освобожденные в последние дни в пригороде Бахмута почти 20 квадратных км украинские военные не потеряли.

«В самом Бахмуте ожесточенные бои. Враг несколько продвигается. Все, что в военном понимании, можно сделать в этой ситуации — наше командование и бойцы делают. Делают профессионально и на грани возможностей», — заверила она.

О том, что в самом Бахмуте продолжаются горячие бои подтвердил и советник восточной группировки войск ЗСУ Сергей Череватый.

«Враг пытается любой ценой взять этот город. Для этого он стирает его буквально с лица земли, чтобы Силы обороны могли меньше использовать городские постройки как фортификационные сооружения», — рассказал он.

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