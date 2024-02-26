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Обікрав перехожого, якому стало зле: у Дніпрі затримали цинічного злодія

Сьогодні 19:25
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У Дніпрі 24-річний чоловік вкрав телефон у перехожого, якому стало зле.

Новости Днепра про Обікрав перехожого, якому стало зле: у Дніпрі затримали цинічного злодія

Злочин стався 24 лютого в Амур-Нижньодніпровському районі міста. Біля одного з магазинів потерпілому стало зле.

До нього підійшов чоловік та допоміг присісти на лавку. У цей час з кишені куртки 48-річного містянина випав мобільний телефон. Зловмисник забрав гаджет потерпілого, скориставшись його безпорадним станом, після чого втік. 

Через годину правоохоронцям вдалося затримати злочинця. Ним виявився 24-річний раніше судимий місцевий мешканець.

24 лютого слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 10 років позбавлення волі.

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Новости Днепра про Обікрав перехожого, якому стало зле: у Дніпрі затримали цинічного злодіяУкраїнська

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