Обворовал прохожего, которому стало плохо: в Днепре задержали циничного вора

В Днепре 24-летний мужчина украл телефон у прохожего, которому стало плохо.

Преступление произошло 24 февраля в Амур-Нижнеднепровском районе города. У одного из магазинов пострадавшему стало плохо.

К нему подошел мужчина и помог присесть на скамейку. В это время из кармана куртки 48-летнего горожанина выпал мобильный телефон. Злоумышленник забрал гаджет потерпевшего, воспользовавшись его беспомощным состоянием, после чего скрылся.

Через час правоохранителям удалось задержать преступника. Им оказался 24-летний ранее судимый местный житель.

24 февраля следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж, совершенный в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до 10 лет лишения свободы.

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